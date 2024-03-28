США вводят санкции против лиц финансирующих программу создания оружия в КНДР

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство финансов США .

США совместно с Южной Кореей ввели санкции против шести физических и двух юридических лиц, базирующихся в России, Китае и Объединенных Арабских Эмиратах, которые приносят доход КНДР.

"Средства, полученные через этих субъектов, в конечном итоге направляются на поддержку программ создания оружия массового уничтожения в КНДР.", - заявили в Минфине США.

Сегодняшние действия направлены против агентов определенных банков КНДР, а также компаний, которые нанимают IT-работников КНДР за рубежом.

IT-работники и компании, которые их нанимают, действующие в основном через сети, расположенные в России и Китае, организуют схемы, создают подставные компании и управляют тайными банковскими счетами для перемещения и сокрытия незаконных средств, обхода санкций и финансирования незаконных программ КНДР по созданию оружия массового уничтожения и баллистических ракет.

“Сегодняшние совместные действия отражают нашу приверженность пресечению усилий КНДР по получению доходов от ее незаконной и дестабилизирующей деятельности. Соединенные Штаты вместе с нашими южнокорейскими партнерами будут продолжать принимать меры для защиты международной финансовой системы и предотвращения финансирования КНДР ее незаконных программ создания оружия”, - заявил заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Э. Нельсон.