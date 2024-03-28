США вводять санкції проти осіб, які фінансують програму створення зброї в КНДР

США ввели санкції проти осіб, які фінансують підтримку програм створення зброї масового знищення в КНДР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство фінансів США .

США спільно з Південною Кореєю запровадили санкції проти шести фізичних та двох юридичних осіб, які базуються в Росії, Китаї та Об'єднаних Арабських Еміратах, які приносять дохід КНДР.

"Кошти, отримані через цих суб'єктів, зрештою спрямовуються на підтримку програм створення зброї масового знищення в КНДР", - заявили в Мінфіні США.

Сьогоднішні дії спрямовані проти агентів певних банків КНДР, а також компаній, які наймають ІТ-працівників КНДР за кордоном.

IT-працівники та компанії, які їх наймають, що діють в основному через мережі, розташовані в Росії та Китаї, організують схеми, створюють підставні компанії та керують таємними банківськими рахунками для переміщення та приховування незаконних коштів, обходу санкцій та фінансування незаконних програм КНДР зі створення зброї масового знищення та балістичних ракет.

“Сьогоднішні спільні дії відображають нашу прихильність до припинення зусиль КНДР щодо отримання доходів від її незаконної та дестабілізуючої діяльності. Сполучені Штати разом з нашими південнокорейськими партнерами продовжуватимуть вживати заходів для захисту міжнародної фінансової системи та запобігання фінансуванню КНДР її незаконних програм створення зброї”, - заявив заступник міністра фінансів боротьби з тероризмом та фінансовою розвідкою Браян Е. Нельсон.