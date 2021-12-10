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США ввели санкції проти двох китайських чиновників за порушення прав людини

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США, П'ятниця 10 грудня 2021 23:00
США ввели санкції проти двох китайських чиновників за порушення прав людини Фото: США ввели санкції проти двох чиновників Китаю (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

США ввели санкції проти двох чиновників Китаю. Їх звинувачують у "серйозних порушеннях прав людини" відносно уйгурської мусульманської меншини в північно-західному районі Сіньцзяну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Рішення про введення санкцій щодо китайських чиновників було прийнято Міністерством фінансів США 10 грудня.

У заяві Міністерства фінансів США йдеться, що більше мільйона уйгурів і представників інших переважно мусульманських етнічних меншин були затримані в Сіньцзяні. Керував їх затримкою нинішній президент цього автономного регіону Еркен Туніяз і його попередник Шохрата Закіра.

США також наклало санкції на компанію SenseTime, фахівця з розпізнавання осіб. Компанію звинувачують у стеженні за поліцією в Сіньцзяні.

Нагадаємо про дипломатичний бойкот Олімпіади в Пекіні. До бойкоту приєдналася Канада, як заявив Трюдо.

Раніше повідомлялося, що США готують санкції перед самітом за демократію. Вони стосуються осіб, які причетні до порушення прав людини, підриву демократії, корупції.

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