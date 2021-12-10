США ввели санкції проти двох китайських чиновників за порушення прав людини

США ввели санкції проти двох чиновників Китаю. Їх звинувачують у "серйозних порушеннях прав людини " відносно уйгурської мусульманської меншини в північно-західному районі Сіньцзяну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro .

Рішення про введення санкцій щодо китайських чиновників було прийнято Міністерством фінансів США 10 грудня.

У заяві Міністерства фінансів США йдеться, що більше мільйона уйгурів і представників інших переважно мусульманських етнічних меншин були затримані в Сіньцзяні. Керував їх затримкою нинішній президент цього автономного регіону Еркен Туніяз і його попередник Шохрата Закіра.

США також наклало санкції на компанію SenseTime, фахівця з розпізнавання осіб. Компанію звинувачують у стеженні за поліцією в Сіньцзяні.