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США вводять санкції проти військової академії та дослідницьких інститутів Китаю

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Вашингтон, Четвер 16 грудня 2021 16:43
США вводять санкції проти військової академії та дослідницьких інститутів Китаю Фото: США вводять санкції проти військової академії Китаю (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США ввели санкції проти Академії військово-медичних наук Китаю та її 11 дослідницьких інститутів. Діяльність організацій визнана такою, що становить загрозу американській національній безпеці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Високопоставлений чиновник повідомив агентству, що сьогодні, 16 грудня, Міністерство фінансів США оголосять про санкції проти китайських компаній, які використовують біотехнології та спостереження для порушення прав людини.

Співрозмовник видання зазначив, що до списку санкцій внесуть Китайську академію військово-медичних наук та її 11 дослідницьких інститутів. Організаціям, зокрема обмежать доступ до експорту з США.

Як зазначає агентство, американські санкції проти китайських наукових центрів послідували за забороною на інвестиції в США, накладені на китайську компанію з розпізнавання осіб SenseTime.

За словами співрозмовника видання, санкції вводяться за причетність академії та інститутів до утиску китайських уйгурів і допомоги військовим Китаю.

Нагадаємо, 10 грудня США ввели санкції проти китайських чиновників, які причетні до порушення прав уйгурської мусульманської меншини в північно-західному районі Сіньцзяну.

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