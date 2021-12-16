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США вводят санкции против военной академии и исследовательских институтов Китая

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Вашингтон, Четверг 16 декабря 2021 16:43
США вводят санкции против военной академии и исследовательских институтов Китая Фото: США вводят санкции против военной академии Китая (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США ввели санкции против академии военно-медицинских наук Китая и ее 11 исследовательских институтов. Деятельность организаций признана представляющей угрозу американской национальной безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Высокопоставленный чиновник сообщил агентству, что сегодня, 16 декабря, Министерство финансов США объявят о санкциях против китайских компаний, которые используют биотехнологии и наблюдение для нарушения прав человека.

Собеседник издания отметил, что в санкционный список внесут Китайскую академию военно-медицинских наук и ее 11 исследовательских институтов. Организациям, в частности ограничат доступ к экспорту из США.

Как отмечает агентство, американские санкции против китайских научных центров последовали за запретом на инвестиции в США, наложенные на китайскую компанию по распознаванию лиц SenseTime.

По словам собеседника издания, санкции вводятся за причастность академии и институтов к притеснению китайских уйгуров и помощи военным Китая.

Напомним, 10 декабря США ввели санкции против китайских чиновников, которые причастны к нарушению прав уйгурского мусульманского меньшинства в северо-западном районе Синьцзяна.

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