США вводят санкции против военной академии и исследовательских институтов Китая

США ввели санкции против академии военно-медицинских наук Китая и ее 11 исследовательских институтов. Деятельность организаций признана представляющей угрозу американской национальной безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Высокопоставленный чиновник сообщил агентству, что сегодня, 16 декабря, Министерство финансов США объявят о санкциях против китайских компаний, которые используют биотехнологии и наблюдение для нарушения прав человека.

Собеседник издания отметил, что в санкционный список внесут Китайскую академию военно-медицинских наук и ее 11 исследовательских институтов. Организациям, в частности ограничат доступ к экспорту из США.

Как отмечает агентство, американские санкции против китайских научных центров последовали за запретом на инвестиции в США, наложенные на китайскую компанию по распознаванию лиц SenseTime.

По словам собеседника издания, санкции вводятся за причастность академии и институтов к притеснению китайских уйгуров и помощи военным Китая.