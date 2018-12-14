В Венесуэле произошел взрыв газонаполнительной станции

Фото: место происшествия (twitter.com/LidkRodelo)

Пострадало по меньшей мере 6 человек

В венесуэльском штате Миранда произошел мощный взрыв газонаполнительной станции, в результате которого пострадало минимум 6 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на VPI.

Сообщается, что взрыв произошел на объекте, который принадлежал государственной компании PDVSA. В компании пока никак не прокомментировали инцидент.

Представитель муниципалитета Самора Сиселис Пино заявил о минимум шести пострадавших. При этом он не смог назвать тяжесть полученных ранений. Сейчас на месте происшествия продолжают работать спасатели.

Также отмечается, что это не первый случай пожара на этой станции. Ранее на этом месте произошел взрыв из-за пожара около реки, которая граничит с территорией предприятия.

#Miranda I Bomberos de Zamora y del estado Miranda, así como cuerpos policiales evacuaron la planta de Pdvsa y sus adyacencias. El perímetro está cerrado y no hay paso desde o hacia la planta #13Dic -vía @LidkRodelo pic.twitter.com/jftCYACR8b — El Pitazo (@ElPitazoTV) 13 грудня 2018 р.

Напомним, в Швеции произошел двойной взрыв, в результате которого подозреваемый получил серьезные травмы. Секретарь полиции Мальме Анна Геранссон заявила, что раненый находится под стражей за причастность к первому взрыву.