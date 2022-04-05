ru ua
Вт, 05 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

США заблокували роботу найбільшого російського даркнет-ринку Hydra

Новость на русском →
Вашингтон, Вівторок 05 квітня 2022 23:40
США заблокували роботу найбільшого російського даркнет-ринку Hydra Логотип Hydra (Фото: protos.com)
Автор: Константин Широкун

США ввели санкції проти веб-ресурсу Hydra - найбільшого в Росії майданчика з продажу незаконних товарів і послуг. На цьому майданчику за криптовалюту можна було придбати наркотики, бази даних, замовити кібервимагання та ін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства фінансів США.

Все майно фізичних і юридичних осіб в США, що мають відношення до "Гідри", буде заблоковано. Операція проти "Гідри" була проведена спільно з Федеральною кримінальною поліцією Німеччини, яка у вівторок відключила сервери Hydra в Німеччині та конфіскувала біткоіни на суму 25 млн доларів.

Наркотики на "Гідрі" продавалися за допомогою так званих закладок: після оплати покупки клієнт отримував географічні координати, за якими знаходився схованка з шуканим. На майданчику було зареєстровано близько 17 млн клієнтських акаунтів і понад 19 тисяч продавців. Тільки у 2020 році товарообіг на "Гідрі" склав не менше 1,23 млрд євро. Російськомовний маркетплейс, на якому можна було купити наркотики та деякі види підроблених документів, працював з 2015 року.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Санкції проти Росії
NEWS
41-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
41-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Мертві і врятовані. Що пережили міста під Києвом за час російської окупації
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Мертві і врятовані. Що пережили міста під Києвом за час російської окупації