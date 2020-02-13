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Справа Скрипалів може розслідуватися роками, - посол Великобританії в РФ

Новини » Суспільство     13.02.2020 - 15:59
Справа Скрипалів може розслідуватися роками, - посол Великобританії в РФ
Ілюстративне фото (gettyimages.com)

За словами Дебори Броннерт, розслідування може сильно затягнутися

Справа про отруєння російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в британському Солсбері може розслідуватися роками. Про це заявила посол Великобританії в Російській Федерації Дебора Броннерт, передають росЗМІ.

За її словами, справу про отруєння Скрипалів може розслідуватися роками.

Нагадаємо, у грудні 2019 року Генеральна прокуратура Німеччини почала розслідування справи про отруєння російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії в британському Солсбері.

Пізніше у справі отруєння Скрипалів було встановлено третього підозрюваного.

Встановлено, що цей третій, 45-річний росіянин, подорожував під іменем "Сергій Федотов", є високопоставленим офіцером ГРУ. Він отримав підставну особу у 2010 році. Якісь більш ранні записи про існування цієї особи відсутні.

Журналісти відстежили численні подорожі Федотова з 2010 року і до його останньої закордонної поїздки в Лондон у березні 2018 року.

Протягом цих восьми років він багато подорожував по Європі, Азії та Близького Сходу, часто з'являючись в "гарячих точках" всього за кілька днів до подій.

Пізніше Прокуратура Софії (Болгарія) опублікувала кілька відеозаписів, на які потрапив чоловік, який є підозрюваним у справі Скрипалів, ймовірно причетний до отруєння болгарського підприємця Омеляна Гебрева.

Щодо Гебрева могли застосувати отрута "Новачок", яким в серпні 2018 року в британському Солсбері отруїли Сергія і Юлію Скрипалів.

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