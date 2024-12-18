США ввели санкции еще против трех российских компаний

Соединенные Штаты Америки пополнили подсанкционный список. На этот раз туда попали сразу три российские компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство финансов США .

Заметим, что "Ардал" это акционерное общество, основным видом деятельности которого являются морские грузовые перевозки.

Ха данным Минфина США, в санкционный список на этот раз попали

Санкции против России

Заметим, что Соединенные Штаты Америки ввели ряд санкций против России. В последнее время санкции приобрели дополнительную жесткость.

В августе 2024 года США ввели новый пакет санкций, касающийся почти 400 человек и компаний, в частности в энергетической и металлургической отраслях.

В ноябре 2024 года США также ввели санкции против Газпромбанка, что затрудняет европейским потребителям возможность осуществлять платежи за российский газ.

Эти санкции направлены на максимальное экономическое давление на Россию с целью прекращения ее агрессии и поддержки суверенитета Украины.

Заметим, что Венгрия требует от США смягчения санкций, поскольку РФ является основным поставщиком газа для страны. Как пишет Bloomberg, ЕС также уговаривает США смягчить санкции против "Газпромбанка".

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