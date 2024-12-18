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США ввели санкции еще против трех российских компаний

США, Среда 18 декабря 2024 18:14
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США ввели санкции еще против трех российских компаний Фото: США ввели санкции еще против трех российских компаний (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Соединенные Штаты Америки пополнили подсанкционный список. На этот раз туда попали сразу три российские компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство финансов США.

Ха данным Минфина США, в санкционный список на этот раз попали

  • АО "Ардал" из Санкт-Петербурга,
  • ООО "Фарватер" из Южно-Сахалинска,
  • ООО "МТВ" из Москвы.

Заметим, что "Ардал" это акционерное общество, основным видом деятельности которого являются морские грузовые перевозки.

Санкции против России

Заметим, что Соединенные Штаты Америки ввели ряд санкций против России. В последнее время санкции приобрели дополнительную жесткость.

В августе 2024 года США ввели новый пакет санкций, касающийся почти 400 человек и компаний, в частности в энергетической и металлургической отраслях.

В ноябре 2024 года США также ввели санкции против Газпромбанка, что затрудняет европейским потребителям возможность осуществлять платежи за российский газ.

Эти санкции направлены на максимальное экономическое давление на Россию с целью прекращения ее агрессии и поддержки суверенитета Украины.

Заметим, что Венгрия требует от США смягчения санкций, поскольку РФ является основным поставщиком газа для страны. Как пишет Bloomberg, ЕС также уговаривает США смягчить санкции против "Газпромбанка".

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