США ввели санкції ще проти трьох російських компаній

Сполучені Штати Америки поповнили підсанкційний список. Цього разу туди потрапили відразу три російські компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство фінансів США .

Зауважимо, що "Ардал" це акціонерне товариство, основним видом діяльності якого є морські вантажні перевезення.

Ха даними Мінфіну США, до санкційного списку цього разу потрапили

Санкції проти Росії

Зауважимо, що Сполучені Штати Америки запровадили низку санкцій проти Росії. Останнім часом санкції набули додаткової жорсткості.

У серпні 2024 року США запровадили новий пакет санкцій, що стосується майже 400 осіб та компаній, зокрема в енергетичній та металургійній галузях.

У листопаді 2024 року США також ввели санкції проти Газпромбанку, що ускладнює європейським споживачам можливість здійснювати платежі за російський газ.

Ці санкції спрямовані на максимальний економічний тиск на Росію з метою припинення її агресії та підтримки суверенітету України.

Зауважимо, що Угорщина вимагає від США пом'якшення санкцій, оскільки РФ є основним постачальником газу для країни. Як пише Bloomberg, ЄС також вмовляє США пом’якшити санкції проти "Газпромбанку".

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