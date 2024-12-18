США ввели санкції ще проти трьох російських компаній
Сполучені Штати Америки поповнили підсанкційний список. Цього разу туди потрапили відразу три російські компанії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство фінансів США.
Ха даними Мінфіну США, до санкційного списку цього разу потрапили
- АТ "Ардал" із Санкт-Петербурга,
- ТОВ "Фарватер" із Южно-Сахалінська,
- ТОВ "МТВ" із Москви.
Зауважимо, що "Ардал" це акціонерне товариство, основним видом діяльності якого є морські вантажні перевезення.
Санкції проти Росії
Зауважимо, що Сполучені Штати Америки запровадили низку санкцій проти Росії. Останнім часом санкції набули додаткової жорсткості.
У серпні 2024 року США запровадили новий пакет санкцій, що стосується майже 400 осіб та компаній, зокрема в енергетичній та металургійній галузях.
У листопаді 2024 року США також ввели санкції проти Газпромбанку, що ускладнює європейським споживачам можливість здійснювати платежі за російський газ.
Ці санкції спрямовані на максимальний економічний тиск на Росію з метою припинення її агресії та підтримки суверенітету України.
Зауважимо, що Угорщина вимагає від США пом'якшення санкцій, оскільки РФ є основним постачальником газу для країни. Як пише Bloomberg, ЄС також вмовляє США пом’якшити санкції проти "Газпромбанку".
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