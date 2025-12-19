США ввели санкции против теневого флота Ирана: под ограничения попали 29 судов

США расширили санкционное давление на схемы нелегального экспорта иранской нефти, введя ограничения против судов и компаний, которые, по данным американской стороны, участвовали в обходе действующего эмбарго и обеспечивали многомиллионные доходы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Офиса по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.

Санкции против судов и управляющих компаний

Правительство Соединенных Штатов в четверг, 18 декабря, объявило о введении санкций в отношении почти трех десятков судов, а также управляющих компаний, задействованных в так называемом теневом флоте Ирана.

Ограничительные меры направлены на пресечение получения незаконных доходов от экспорта нефти и нефтепродуктов в обход международных запретов.

Обход эмбарго и многомиллионные поставки

"Сегодня OFAC усиливает давление на иранский теневой флот, экспортирующий иранскую нефть и нефтепродукты с помощью обманчивых схем судоходства. OFAC ввел санкции против 29 судов теневого флота, а также соответствующих управляющих ими фирм", — отмечается в сообщении.

В документе уточняется, что указанные суда использовались для транспортировки иранских нефтепродуктов в обход эмбарго.

Общая стоимость таких поставок, по оценкам американской стороны, составила сотни миллионов долларов.

Отдельные ограничения и позиция Минфина США

Дополнительно санкции введены против египетского бизнесмена Хатема Эльсаида Фарида Ибрагима Сакра.

Сообщается, что подконтрольные ему компании управляли семью судами из общего перечня теневого флота.

"Министерство финансов США продолжит избавлять иранский режим доходов от нефти, которые он использует для финансирования своих военных программ и программ вооружения", — заявил заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Джон Герли.