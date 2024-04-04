США ввели санкции против танкеров, которые зарабатывали деньги для военных Ирана

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов принимает дополнительные меры, чтобы Иран получал меньше доходов.

Под ограничения попала компания Oceanlink Maritime DMCC за содействие поставке иранских товаров от имени Генерального штаба вооруженных сил Ирана и Министерство обороны и тыла вооруженных сил Ирана.

Также США идентифицировали 13 судов, находящихся под управлением Oceanlink Maritime DMCC, и ввели против них санкции. В Минфине отметили, что суда взаимодействовали с другими танкерами, которые уже находятся под ограничениями.

Заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой Брайан Нельсон заявил, что США сосредоточены на том, чтобы подорвать способность Ирана финансировать своих террористических доверенных лиц и партнерские группы, а также поддерживать агрессивную войну России против Украины.