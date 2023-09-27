США ввели санкции против международной сети по производству беспилотников в Иране

"Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против пяти юридических и двух физических лиц, базирующихся в Иране, Китайской Народной Республике, Гонконге, Турции и Объединенных Арабских Эмиратах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что они участвуют в закупке важных деталей для иранской программы беспилотных летательных аппаратов одностороннего нападения.

Эта сеть способствовала поставкам и финансовым операциям в поддержку закупки Организацией джихада самодостаточности аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции серводвигателей, которые используют в дронах типа "шахед".

Иран передает эти дроны России для войны против Украины

Иран поставляет России БПЛА "Шахед-136" для поддержки незаконного вторжения России в Украину. Один из серводвигателей, приобретенных названной сегодня сетью, был обнаружен среди остатков управляемого Россией дрона "Шахед-136", который недавно был сбит на Украине.

"БПЛА иранского производства продолжают оставаться ключевым инструментом России в ее атаках на Украину, в частности тех, что терроризируют украинских граждан и атакуют ее критически важную инфраструктуру", - заявил заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой Брайан Нельсон.

Он добавил, что США в координации с союзниками и партнерами будут продолжать привлекать к ответственности тех, кто способствует распространению Ираном своих БПЛА в Россию, его доверенных лиц на Ближнем Востоке и других дестабилизирующих субъектов.

Кто попал под санкции

США ввели ограничения против следующих компаний:

Pishgam Electronic Safeh (Иран);

Hongkong Himark Electron Model Limited (Гонконг);

Dal Enerji Madencilik Туризм Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi (Турция);

Anka Port Ic Ve Dis Ticaret INSAAT Loistik Sanayi Limited Sirketi (Турция);

Farhad Ghaedi Goods Wholesalers LLC (ОАЭ).

Также санкции были введены против гражданина Китая Фань Яна и гражданина Ирана Хамида Резы Джанггорбани.

Сотрудничество Ирана и РФ

Еще в начале полномасштабного вторжения РФ заручилась помощью Ирана в вопросе поставки дронов-камикадзе типа Shahed. С этого времени Россия регулярно использует эти БПЛА для атак на военную и гражданскую инфраструктуру Украины. Поэтому на Иран налагаются многочисленные санкции.

А в июне координатор Совета национальной безопасности США при Белом доме Джон Кирби заявил, что Иран активно присоединился к строительству в России завода по производству "Шахедов". Он должен быть построен до конца следующего года.

В американской разведке заявили, что строительство такого завода может оказать значительное влияние на ход войны в Украине.