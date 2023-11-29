США ввели новые санкции против Ирана и КНДР

Соединенные Штаты Америки сегодня, 29 ноября, ввели новые санкции против Ирана и КНДР.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство финансов США .

Санкции против Ирана

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов (OFAC) ввело санкции в отношении более чем 20 физических и юридических лиц за их участие в сетях финансового содействия в интересах Министерства обороны и материально-технического снабжения вооруженных сил Ирана и генерала вооруженных сил Ирана.

Отмечается, что Иран получает эквивалент миллиардов долларов за счет продажи товаров для финансирования своей дестабилизирующей региональной деятельности и поддержки многочисленных региональных марионеточных группировок, включая ХАМАС и Хезболлу.

Заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой Брайан Нельсон сказал, что США по прежнему привержены разоблачению элементов иранских Вооруженных сил и их соучастников за рубежом, чтобы подорвать этот важнейший источник финансов.

Ограничения по КНДР

Также Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США наложило санкции на Sinbad, виртуальный миксер валют, который служит ключевым инструментом для отмывания денег группы киберхакеров Lazarus, которую спонсирует КНДР.

Киберпреступники также используют Sinbad для сокрытия транзакций, связанных со злонамеренной деятельностью, такой как:

уклонение от санкций;

незаконный оборот наркотиков;

покупка материалов о сексуальном насилии над детьми;

дополнительные незаконные продажи на торговых площадках даркнета.

Заместитель министра финансов Уолли Адеймо сказал, что Минфин и его партнеры из правительства США готовы использовать все имеющиеся в их распоряжении инструменты, чтобы не допустить, чтобы миксеры виртуальных валют, такие как Sinbad, способствовали незаконной деятельности.

Санкции США в отношении КНДР и Ирана

Вашингтон ввел ряд ограничений против Ирана и КНДР за военную помощь России, нарушение прав человека и ядерные программы в этих странах.

В сентябре законодатели Соединенных Штатов Америки предложили законопроект, в котором призывали расширить санкции против Северной Кореи из-за ее поддержки войны Российской Федерации.

Также США в тот же месяц ввели новый пакет санкций против международной сети, помогающей Ирану производить беспилотники.

Уже в октябре Палата представителей США приняла законопроект об ужесточении санкций в отношении иранской нефти. Это должно послать четкий сигнал России и Китаю.