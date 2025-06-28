Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское пропагандистское издание ТАСС .

Соответствующий запрос США сделали Варшаве в рамках уголовного дела о мошенничестве и отмывании денег. Ему грозит до 25 лет тюрьмы.

Адвокат Васильева пояснил, что Польша передала россиянина Соединенным Штатам в рамках уголовного дела, в котором фигурантом проходил российский IT-специалист Александр Винник. В США предприниматель был осужден за отмывание денег в особо крупном размере через торговую платформу BTC-e.

Задержания Дмитрия Васильева

Васильев был объявлен в международный розыск весной в 2019 года. Уже в июле его арестовали в Италии. Арест длился несколько недель.

В 2021 году окружная прокуратура Варшавы также сообщала об аресте Васильева. Его отпустили в начале декабря того же года. После этого экс-глава Wex отправился в Россию.

В мае 2022 года Васильева задержали при попытке въезда в Хорватию. О последнем его аресте в Польше CEO Exved Сергей Менделеев в октябре 2024 года.