США ввели санкции против криптобиржи Garantex и огласили награду за ее руководителей

Четверг 14 августа 2025 23:58
США ввели санкции против криптобиржи Garantex и огласили награду за ее руководителей Иллюстративное фото: криптовалютная биржа Garantex и ее руководители попали под санкции США (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Соединенные Штаты ввели санкции против российской криптовалютной биржи Garantex, а также объявили в розыск ее руководителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт американского Минфина.

Ограничения ввели Государственный департамент и Министерство финансов США 14 августа. В совместном заявлении ведомств отмечается, что Garantex, вероятно, используется киберпреступниками для отмывания денег.

Санкции вводятся также на преемницу Garantex, - фирму Grinex, - на трех руководителей Garantex и на шесть связанных компаний в России и Кыргызстане. Их обвиняют в "поддержке участия биржи в злонамеренной кибердеятельности".

Власти США назначили вознаграждение в размере 6 млн долларов за информацию, которая поможет арестовать внесенных в "черный список" физических лиц.

Пять миллионов долларов из указанных шести, предназначены за человека по имени Александр Мира Серда. Он имеет гражданство России и Ганы и имеет регистрацию в Санкт-Петербурге.

Санкции против российских криптобирж

Напомним, США ввели санкции против Garantex в 2022 году, а недавно - Европейский Союз. Платформа приостановила обслуживание в июле после того, как криптовалюта Tether заблокировала цифровые кошельки на своей платформе.

По данным агентства Reuters, Россия использует криптовалюты для обхода западных санкций и закупает нефть у Китая и Индии.

Добавим, что в конце июня Польша выдала США бывшего руководителя российской криптобиржи Wex Дмитрия Васильева. Он был задержан в 2024 году и обвинен в мошенничестве и отмывании денег.

Кроме того, Минюст США подозревает криптобиржу Binance в причастности к обходу россиянами американских санкций.

