США ввели санкции против Ирана, а Блинкен вскоре посетит Украину: новости за 10 сентября

США ввели санкции против Ирана из-за поставок ракет России. А государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми объявили о совместном визите в Украину.
Более подробно о том, что произошло во вторник, 10 сентября, – в материале РБК-Украина .
В своей речи, посвященной годовщине основания Северной Кореи, диктатор Ким Чен Ын заявил, что его страна должна "подробнее подготовить свой ядерный потенциал" и быть готовой использовать его "надлежащим образом" в любой момент времени. Он добавил, что для "противостояния различным угрозам, исходящим от США и их союзников", якобы нужно сильное военное присутствие.
Консорциум инвесторов во главе с компанией французского миллиардера Ксавье Ниэля закрыл соглашение о приобретении и слиянии украинского оператора мобильной связи Lifecell с поставщиком услуг Datagroup-Volia.
Стоимость сделки составляет не менее 524,3 млн долларов, сообщила Turkcell. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Международная финансовая корпорация предоставят 435 млн долларов в виде кредитов.
Департамент социального страхования Эстонии намерен оказывать единовременную помощь на аренду жилья только тем украинским беженцам, недавно прибывшим в Эстонию. Пока эта компенсация не зависит от дохода беженца.
На нее пока могут претендовать все украинские беженцы, прибывшие в Эстонию с 24 февраля 2022 года и получившие временную защиту. Размер разовой компенсации составляет максимум 1200 евро.
На месте удара генеральный прокурор Андрей Костин сообщил, что командовал ударом российский генерал-лейтенант, занимавший в то время должность командующего дальней авиацией военно-воздушных сил воздушно-космических сил РФ. Впоследствии, после нанесения указанного удара ракетой Х-101 был повышен в должности и назначен командующим военно-воздушными силами РФ. Пока ему заочно объявлено подозрение.
Как сообщили РБК-Украина источники, имя этого генерала Сергей Кобылаш.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает это "критическим моментом для Украины". Поскольку Россия усиливает атаки на украинские города и людей, в частности, на энергетическую инфраструктуру.
Он пообещал, что в ответ на это США объявят новые санкции против Ирана, в том числе против Iran Air.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми объявили о совместном визите в Украину, демонстрируя солидарность с Киевом на фоне вторжения России.
"Мы с Тони отправимся в Киев на этой неделе, что станет первым совместным визитом представителей наших стран за более десяти лет. Мы - ближайшие союзники, и этот визит подтвердит нашу приверженность поддержке Украины", - заявил Лемми.
Кроме Воздушно-космических сил санкции также ввели против 924-го Государственного центра беспилотной авиации и Командования военно-транспортной авиации России.
Также введены ограничения против пяти российских кораблей - среди них "Мусса Джалиль" и "Бегей". По данным западных СМИ, именно они тайно перевозили иранскую помощь в размере 100 млн патронов и около 300 тысяч артиллерийских снарядов.
В санкционный список попали семь юридических и физических лиц из Ирана. Среди них компания Baharestan Kish Company, занимающаяся производством беспилотников.
Под ограничение попала авиакомпания Iran Air, а также четыре судна, перевозящие иранские дроны и ракеты в Россию. Кроме того, под санкции попали чиновники Корпуса стражей исламской революции и Министерства обороны Ирана.
В результате местные власти призывают хасидов воздержаться от паломничества в Умань. Однако все же готовится к наплыву верующих.
"Меры комплексные. Конечно, моменты безопасности будут максимально усилены. О них будем информировать в дальнейшем. Акцент также на укрытиях", - подчеркнул руководитель Черкасской ОВА Игорь Табурец.
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