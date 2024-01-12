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США ввели санкции против физлица и компаний из РФ за передачу ракет из КНДР

Фото: США ввели санкции против физлица и компаний из РФ (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Соединенные Штаты Америки 11 января ввели санкции против одного физического лица и трех компаний за передачу баллистических ракет с КНДР.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госдеп США.

В санкционный список попали:

Акционерное общество "224-е летное подразделение государственных авиалиний". Согласно данным США, два российских самолета, принадлежащие данной авиакомпании с бортовыми номерами RA-78817 и RA-82030, участвовали в перевозке баллистических ракет и связанных с ними грузов из КНДР в конце ноября 2023 года.

Владимир Михейчик - генеральный директор 224-го летного подразделения State Airlines.

Комплекс передовых вооружений и исследований во Владимировке (VAWARC) - включает объекты, аэродромы и ракетные полигоны, которые были задействованы в передаче России и испытании Россией баллистических ракет КНДР в конце 2023 года.

Полигон Ашулук - российский испытательный ракетный полигон.

В дополнение к двум ранее идентифицированным самолетам, Департамент также заблокировал четыре других самолета, принадлежащие авиакомпании VTA. Эти самолеты, с бортовыми номерами RF-86898, RF-78757, RF-82011 и RF-82041, по оценкам Департамента, участвовали в перевозке баллистических ракет КНДР и связанных с ними грузов в ноябре и декабре 2023 года.

Санкции США против России

Ранее мы писали, что США ввели новые санкции против активов Минобороны РФ.

Также по словам координатора Совета национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, США хотят ввести дополнительные санкции против тех, кто способствует поставке оружия между Россией, Ираном и КНДР.

 

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