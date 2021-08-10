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США ввели санкції проти трьох російських компаній

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Вівторок 10 серпня 2021 08:46
США ввели санкції проти трьох російських компаній Фото: у США ввели санкції проти російських компаній (Official White House Photo by David Lienemann)
Автор: РБК-Україна

США ввели санкції проти трьох россійських компаній. Обмеження ввели в рамках заборони на передачу Ірану, КНДР і Сирії технологій по зброї масового знищення, а також засобів їх доставки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Під санкції потрапили науково-виробниче підприємство "Пульсар", а також компанії Charter Green Light Moscow і Asia-Invest LLC, а також будь-які їхні дочірні структури.

Санкції забороняють укладання контрактів з фігурантами списку на закупівлю будь-яких товарів і технологій, допомогу їм з боку держструктур, продаж їм зброї і видачу ліцензій на придбання товарів, які підпадають під дію експортного контролю.

Обмеження ввели на два роки.

Раніше Держдепартамент США оновив "чорний список" терористів.

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