США ввели санкції проти трьох російських компаній
Фото: у США ввели санкції проти російських компаній (Official White House Photo by David Lienemann)
США ввели санкції проти трьох россійських компаній. Обмеження ввели в рамках заборони на передачу Ірану, КНДР і Сирії технологій по зброї масового знищення, а також засобів їх доставки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".
Під санкції потрапили науково-виробниче підприємство "Пульсар", а також компанії Charter Green Light Moscow і Asia-Invest LLC, а також будь-які їхні дочірні структури.
Санкції забороняють укладання контрактів з фігурантами списку на закупівлю будь-яких товарів і технологій, допомогу їм з боку держструктур, продаж їм зброї і видачу ліцензій на придбання товарів, які підпадають під дію експортного контролю.
Обмеження ввели на два роки.
Раніше Держдепартамент США оновив "чорний список" терористів.