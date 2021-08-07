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Держдепартамент США оновив "чорний список" терористів

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США, Субота 07 серпня 2021 07:25
Держдепартамент США оновив "чорний список" терористів Фото: Ентоні Блінкен, держсекретар США (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Державний департамент США додав п'ять передбачуваних ісламістських бойовиків до свого списку терористів, які вважаються особливо небезпечними. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Особам, які потрапили в "чорний список" заблокують будь-яку власність або інтереси у власності США, якою вони володіють. Також санкції США торкнуться окремих осіб або іноземних фінансових установ, які брали участь у певних угодах з цими людьми.

У список потрапив старший військовий командувач філії Ісламської держави в Мозамбіку Бономада Мачуді Омар. За словами Блінкена, Омар очолив групу екстремістів, які вбили десятки людей в результаті нападу на готель Amarula в місті Пальма в березні.

Також він несе відповідальність за напади в Мозамбіку і Танзанії.

Крім того, в списку терористів опинилися Сіданг Хітта і Салем ульд аль-Хасан, старші керівники організації "Джамаат Нусрат аль-Іслам Валь-муслімін", що базується в Малі та пов'язана з "Аль-Каїдою". Також до списку потрапили Алі Мохамед Раге і Абдикадир Мохамед Абдикадир - лідери угруповання "Аш-Шабааб".

Нагадаємо, що штурмовики Капітолію в США зізналися в нападах на поліцію. Їм загрожує позбавлення волі.

Раніше повідомлялося, що в Афганістані затримали чотирьох журналістів. Їх звинувачують у пропаганді на підтримку "Талібану".

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