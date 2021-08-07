Держдепартамент США оновив "чорний список" терористів
Державний департамент США додав п'ять передбачуваних ісламістських бойовиків до свого списку терористів, які вважаються особливо небезпечними. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Особам, які потрапили в "чорний список" заблокують будь-яку власність або інтереси у власності США, якою вони володіють. Також санкції США торкнуться окремих осіб або іноземних фінансових установ, які брали участь у певних угодах з цими людьми.
У список потрапив старший військовий командувач філії Ісламської держави в Мозамбіку Бономада Мачуді Омар. За словами Блінкена, Омар очолив групу екстремістів, які вбили десятки людей в результаті нападу на готель Amarula в місті Пальма в березні.
Також він несе відповідальність за напади в Мозамбіку і Танзанії.
Крім того, в списку терористів опинилися Сіданг Хітта і Салем ульд аль-Хасан, старші керівники організації "Джамаат Нусрат аль-Іслам Валь-муслімін", що базується в Малі та пов'язана з "Аль-Каїдою". Також до списку потрапили Алі Мохамед Раге і Абдикадир Мохамед Абдикадир - лідери угруповання "Аш-Шабааб".
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