США ввели санкції проти північнокорейських хакерів

Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки внесло в санкційні списки три хакерських угруповання з Північної Кореї - Lazarus Group, Bluenoroff і Andariel. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінфіну США.

Як повідомляється, хакерські угруповання спонсоруються державою і несуть відповідальність за шкідливу діяльність Північної Кореї в критичної інфраструктури.

Крім того, він зазначив, що Сполучені Штати продовжать забезпечувати .

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент США Дональд Трамп на рік продовжив санкції відносно Північної Кореї. Санкції продовжили у зв'язку з тим, що дії і політика уряду КНДР, а також можливе розповсюдження ядерної зброї на Корейському півострові, являють собою надзвичайну загрозу національній безпеці, зовнішній політиці і економіці Сполучених Штатів.

Крім того, колишній радник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявив, що Сполучені Штати будуть шукати способи, щоб наростити санкції, якщо північнокорейська влада не відмовиться від своєї ядерної програми.