США ввели санкции против северокорейских хакеров

Министерство финансов Соединенных Штатов Америки внесло в санкционные списки три хакерских группировки из Северной Кореи - Lazarus Group, Bluenoroff и Andariel. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина США.

Как сообщается, хакерские группировки спонсируются государством и несут ответственность за вредоносную деятельность Северной Кореи в критической инфраструктуре.

Кроме того, он отметил, что Соединенные Штаты продолжат обеспечивать .

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент США Дональд Трамп на год продлил санкции в отношении Северной Кореи. Санкции продлили в связи с тем, что действия и политика правительства КНДР, а также возможное распространения ядерного оружия на Корейском полуострове, являют собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов.

Кроме того, бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Соединенные Штаты будут искать способы, чтобы нарастить санкции, если северокорейские власти не откажутся от своей ядерной программы.