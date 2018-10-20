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У Саудівській Аравії заявили, що Хашоггі помер від задушливого захоплення ззаду

Новини » Надзвичайні події    20.10.2018 - 18:12
Фото: Джамаль Хашоггі (скріншот відео)
Фото: Джамаль Хашоггі (скріншот відео)

Жодних підтверджуючих доказів поки не було пред'явлено

Влада Саудівської Аравії вважає, що журналіст The Washington Post Джамаль Хашоггі помер від задушливого захоплення ззаду або задушення руками. Про це повідомляє CNN з посиланням на джерело з близькими зв'язками в Королівському палаці, передає РБК-Україна.

Як повідомляє видання, ніяких підтверджуючих доказів поки не було пред'явлено. За даними джерела, турецькі офіційні особи продовжують наполягати на тому, що тіло Хашоггі після вбивства в консульстві було розчленоване.

Журналіст The Washington Post Джамаль Хашоггі зник 2 жовтня після того, як вирушив у консульство Саудівської Аравії в Стамбулі (Туреччина). Поліція припускала, що він був убитий на території консульства.

Нагадаємо, 20 жовтня Влада Саудівської Аравії визнала смерть журналіста Хашоггі.

Генпрокурор країни розповів, що у справі про зникнення журналіста затримано 18 громадян Саудівської Аравії, а також звільнений від посади і позбавлений статусу радника королівського двору заступник голови служби загальної розвідки генерал Ахмед Асир.

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