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США ввели санкції проти російського НДІ хімії і механіки

Автор: Роман Тверденко

Міністерство фінансів США ввело санкції проти російського Центрального науково-дослідного інституту хімії і механіки (ЦНДІХМ). Причина не вказана.

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Про це повідомляється в заяві на сайті відомства.

У короткому повідомленні про введення санкцій вказано лише назву інституту з різними іншими даними, без зазначення причини або якихось персональних обмежень.

ЦНДІХМ працює у сфері оборони і національної безпеки Росії, розробляє продукцію подвійного і цивільного призначення для основних галузей промисловості РФ.

Раніше повідомлялося, що адміністрація США внесла в санкційний список п'ять іранських організацій за спроби вплинути на президентські вибори в США. В санкційний список внесений посол Ірану в Іраку, генерал IRGC-QF Ірадж Масджеді.

Також спецслужби США заявили, що Росія і Іран окремо один від одного одержали інформацію про реєстрацію американських виборців.

Крім цього, Державний департамент США оголосив про рішення розширити найближчим часом санкції проти газопроводу "Північний потік - 2". Росію закликають відмовитися від використання своїх енергоресурсів для тиску на інші країни.

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