США ввели санкції проти національної поліції Куби на тлі масштабних акцій протесту

Акт дозволяє застосовувати обмеження до тих, хто відповідальний за порушення прав людини.

Заходи передбачають заборону на в'їзд до Сполучених Штатів і заморожування активів. Обмеження введені на тлі масових антиурядових протестів на Кубі, що пройшли на початку липня.

Президент США Джо Байден заявив про те, що Вашингтон найближчим часом має намір ввести нові санкції щодо Куби у зв'язку з реакцією влади цієї країни на протести.

Минулого тижня США ввели санкції проти міністра Революційних збройних сил Альваро Лопес Мієра і Національної спеціальної бригади, яка входить до складу МВС Куби.