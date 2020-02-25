США ввели санкції проти 13 компаній і фізосіб з РФ, Китаю, Іраку та Туреччини

Влада Сполучених Штатів Америки (США) ввели санкції проти 13 компаній і фізичних осіб з Російської Федерації, Китаю, Іраку та Туреччини. Про це йдеться на офіційному сайті Держдепартаменту США.

Повідомляється, що нові обмежувальні заходи були введені проти п'яти китайських і турецьких компаній та осіб, яких звинувачують у підтримці ракетної програми Ірану.

Крім того, ще одного громадянина Китаю США звинуватили в постачаннях продукції подвійного призначення для програми озброєнь Пакистану.

На сайті Держдепу не уточнюється, які саме російські компанії або фізособи були внесені в санкційний список.

Раніше прес-секретар іранської місії Організації Об'єднаних Націй Алірез Мірусефі заявив, що програма балістичних ракет Ірану не підлягає обговоренню.

РБК-Україна писало, що у США заявили про готовність до переговорів з Іраном. Як відомо, у травні Тегеран у відповідь на дії США, які вийшли з ядерної угоди і відновили антиіранські санкції, оголосив про припинення деяких зобов'язань за СВПД і попередив, що розширить цей список протягом 60 днів, якщо Європа буде виконувати введені США обмеження.

В Ірані заявили, що готові до переговорів зі Сполученими Штатами, якщо Вашингтон скасує санкції і повернеться до ув'язненої ядерної програми 2015 року.