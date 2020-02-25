Запровадити санкції проти Росії і Путіна закликали Держдеп США сенатори-демократи

Ілюстративне фото (УНІАН)

Санкції необхідно ввести через втручання у вибори, вважаю сенатори

Ввести "негайні санкції" проти Росії і особисто президента РФ Володимира Путіна закликали Держдепартамент США відразу троє впливових сенаторів від Демократичної партії. Про це пише видання Axios.

Підпис під документом поставили лідер демократів в Сенаті Чак Шумер, старший член Міжнародного комітету Сенату Менендес і сенатор Шеррод Браун. Причина для санкцій - втручання Росії в американські вибори президента.

Вони звернулися до держсекретаря США Майкла Помпео і міністра фінансів Стівена Мнучина.

"Ми закликаємо вас негайно і обов'язково ввести санкції проти уряду Російської Федерації, будь-яких російських суб'єктів, які вважаються відповідальними за таке втручання, а також тих, хто діє від їх імені або надає матеріальну або фінансову підтримку цим зусиллям втручання у вибори", - зазначено у зверненні.

При цьому сенатори наполягають, що санкції повинні бути введені безпосередньо проти президента РФ Володимира Путіна.

Нагадаємо, раніше газета The New York Times писала, що РФ готова підставитися під нову хвилю санкцій, щоб переміг вигідний для них кандидат на виборах США в 2020 році. Передбачається, що Володимиру Путіну вигідно, щоб переобрали президентом США Дональда Трампа або сенатора Берні Сандерс. Перемога одного з цих кандидатів може дозволити Росії зміцнити свої позиції в світі.