США ввели новые санкции против "теневого флота" Ирана из-за поставок нефти в КНР

В частности, санкции ввели против гражданина Греции Антониоса Маргаритиса, сети компаний и судна которого входят в так называемый "теневой флот" Ирана. По данным ведомства, Маргаритис "использовал свой многолетний опыт работы в судоходной отрасли для незаконного содействия транспортировке и продаже иранской нефти".

Как сообщил глава американского Минфина Скотт Бессент, санкции ослабят способность Ирана финансировать разработки передовых вооружений и "поддерживать террористические группировки", угрожающие безопасности войск США и союзников.

OFAC выяснило, что Маргаритис контролирует ряд компаний, в частности Marant Shipping and Trading SA, Square Tanker Management Ltd., Comford Management SA и United Chartering SA, зарегистрированных в Греции и на Маршалловых островах. Эти компании занимались перемещением иранских грузов даже после того, как часть судов попала под санкции. Также под ограничения попала компания Cristobal Marine Corp., связанная с его сетью.

Кроме того, под санкции попали Ozarka Shipping - FZCO (ОАЭ), эксплуатировавшая судна VICTORY ARI, SONDOS (под флагом Антигуа и Барбуды) и KATSUYA (флаг Гамбии). Еще под ограничениями оказалась Changbai Glory Shipping Limited (Маршалловы острова), владеющая судном LAFIT (флаг Либерии).

Стоит упомянуть и гонконгские компании U Beacon Shipping Co., Limited и Hong Kong Hangshun Shipping Limited, которые являются владельцами судов ADELINE G и KONGM (флаг Панамы), а также Ares Shipping Limited, владеющая судном ARES. Они тоже в санкционном списке.

В соответствии с законодательством США, все имущество и доли в собственности подсанкционных лиц, находящихся в Штатах или под контролем американских граждан, подлежат блокировке. Запрещены также любые транзакции с их участием, если иное не разрешено OFAC.