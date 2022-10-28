США не введут потолок цен на нефть из России до выборов в Конгресс, - NYT

Администрация президента США Джо Байдена не будет вводить потолок цен на нефть из России до промежуточных выборов в Конгресс, которые пройдут 8 ноября, чтобы не обрушить рейтинг демократов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Как пишет издание, усилия администрации Байдена по установлению потолка цен затянулись, поскольку Министерство финансов пытается ослабить обеспокоенность отрасли по поводу нового режима санкций.

По словам источников, знакомых с планами, предельный уровень цен на российскую нефть не будут устанавливать до промежуточных выборов 8 ноября. Новые сроки связаны с тем, что объявление о ценовом потолке может побудить Россию прекратить добычу нефти и вызвать волатильность нефтяного рынка. Эти события в свою очередь могут отразиться на позициях демократов.

Кроме того, больше времени чем ожидалось заняли переговоры о цене на российскую нефть как внутри администрации Байдена, так и с союзниками по "Большой семерке".