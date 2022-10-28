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США не запровадять стелю цін на нафту з Росії до виборів до Конгресу, - NYT

Фото: США затягують запровадження стелі цін на нафту з Росії (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Адміністрація президента США Джо Байдена не запроваджуватиме стелю цін на нафту з Росії до проміжних виборів до Конгресу, які пройдуть 8 листопада, щоб не обрушити рейтинг демократів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Як пише видання, зусилля адміністрації Байдена щодо встановлення стелі цін затяглися, оскільки Міністерство фінансів намагається послабити стурбованість галузі щодо нового режиму санкцій.

За словами джерел, знайомих з планами, граничний рівень цін на російську нафту не встановлюватимуть до проміжних виборів 8 листопада. Нові терміни пов'язані з тим, що оголошення про цінову стелю може спонукати Росію припинити видобуток нафти та викликати волатильність нафтового ринку. Ці події можуть відбитися на позиціях демократів.

Крім того, більше часу, ніж очікувалося, зайняли переговори про ціну на російську нафту як всередині адміністрації Байдена, так і з союзниками з "Великої сімки".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США розглядають варіант вищої граничної ціни на нафту РФ, ніж раніше. Тобто вище за позначку 60 доларів за барель.

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