Тіхановська зустрілася з Блінкеном і закликала посилити тиск на Білорусь

Лідер опозиції Білорусі Світлана Тіхановська провела зустріч з держсекретарем Сполучених Штатів Ентоні Блінкеном. Вона закликала США посилити політичний та економічний тиск на білоруський режим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Тіхановської в Twitter .

"Під час зустрічі з Ентоні Блінкеном я подякувала йому за підтримку білоруських демократичних устремлінь. Я закликала США посилити допомогу нашому громадянському суспільству, надати економічний і політичний тиск на режим і закликати Росію зіграти конструктивну роль у вирішенні кризи", - написала вона.

При цьому прес-секретар Білого дому Джен Псакі на брифінгу заявила, що зустріч президента США Джо Байдена з Тіхановською зараз не значиться в графіку американського лідера.

"Вона буде зустрічатися з представниками Білого дому високого рангу. Зараз для неї не заплановано зустрічі з президентом", - сказала вона.