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Тіхановська зустрілася з Блінкеном і закликала посилити тиск на Білорусь

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Понеділок 19 липня 2021 21:27
Тіхановська зустрілася з Блінкеном і закликала посилити тиск на Білорусь Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен і лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська (twitter.com/Tsihanouskaya)
Автор: РБК-Україна

Лідер опозиції Білорусі Світлана Тіхановська провела зустріч з держсекретарем Сполучених Штатів Ентоні Блінкеном. Вона закликала США посилити політичний та економічний тиск на білоруський режим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Тіхановської в Twitter.

"Під час зустрічі з Ентоні Блінкеном я подякувала йому за підтримку білоруських демократичних устремлінь. Я закликала США посилити допомогу нашому громадянському суспільству, надати економічний і політичний тиск на режим і закликати Росію зіграти конструктивну роль у вирішенні кризи", - написала вона.

При цьому прес-секретар Білого дому Джен Псакі на брифінгу заявила, що зустріч президента США Джо Байдена з Тіхановською зараз не значиться в графіку американського лідера.

"Вона буде зустрічатися з представниками Білого дому високого рангу. Зараз для неї не заплановано зустрічі з президентом", - сказала вона.

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Сполучені Штати Америки Білорусь Ентоні Блінкен Світлана Тіхановська
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