США запровадять нові санкції проти пов'язаних із Мадуро іноземних банків

Обмеження можуть стосуватися зокрема китайських банків

Соединенные Штаты собираются в ближайшие дни ввести новые, "очень значительные" санкции против иностранных финансовых организаций, связанных с режимом Николаса Мадуро в Венесуэле. Об этом заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Абрамс не уточнил, какие именно банки затронут новые санкции.

"Вскоре последуют новые санкции против финансовых организаций. Я думаю, что подробностей достаточно; также очень скоро будут отозваны (въездные) визы", - заявил он.

Отвечая на вопрос о мерах, принятых в отношении российского "Еврофинанс Моснарбанка", Абрамс сказал, что эти санкции не являются вторичными.

"Санкции против российско-венесуэльского банка не были вторичными. Мы не вводили никаких вторичных санкций", - заявил Абрамс.

По его словам, ограничения могут коснуться и китайских банков, которые "пытаются забрать деньги у обанкротившегося режима Мадуро".

Напомним, ранее США ввели санкции в отношении российского банка "Еврофинанс Моснарбанк" из-за его помощи правительству Николаса Мадуро в Венесуэле.