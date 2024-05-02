Россияне могут сделать низкую околоземную орбиту непригодной для использования, - Пентагон

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense One .

Помощник министра обороны по вопросам космической политики Джон Пламб с беспокойством отметил недавнее вето Москвы на резолюцию ООН против вывода ядерного оружия в космос.

"Некоторые аналитики считают, что детонация в космосе при правильной мощности в правильном месте может сделать низкую околоземную орбиту, например, непригодной для использования в течение определенного периода времени", - заявил Пламб.

Что предшествовало

Заявление Пламба появилось после того, как на прошлой неделе советник по национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил, что "Соединенные Штаты считают, что Россия разрабатывает новый спутник с ядерным оружием".

Пламб подтвердил, что оружие РФ предназначено для спутника на орбите, но не сказал, на какой именно орбите.

"Россия разрабатывает "противоспутниковый потенциал, связанный с новым спутником, несущим ядерное устройство, которое Россия разрабатывает". Этот потенциал может представлять угрозу для всех спутников, эксплуатируемых странами и компаниями по всему миру, а также для жизненно важных коммуникационных, научных, метеорологических, сельскохозяйственных, коммерческих и служб национальной безопасности, от которых мы все зависим", - заявил он.

Чиновник также назвал Россию "лицемерной" за то, что она заявляет, что не будет размещать оружие в космосе, и в то же время отказывается подписать резолюцию ООН.