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Россия наложила вето на резолюцию ООН по размещению ядерного оружия в космосе

Четверг 25 апреля 2024 00:32
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Россия наложила вето на резолюцию ООН по размещению ядерного оружия в космосе Фото: Россия возможно наложит вето на резолюцию ООН по размещению ядерного оружия в космосе (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Россия в среду 24 апреля наложила вето на резолюцию ООН, предложенную Соединенными Штатами и Японией, призывающую все страны предотвратить опасную гонку ядерных вооружений в космическом пространстве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ООН и AP News.

За данную резолюцию проголосовало 13 стран из 15. Россия выступила против, а Китай воздержался

Россия назвала эту меру политизированной и заявила, что она не зашла достаточно далеко в запрете всех видов оружия в космосе.

По словам ООН, резолюция призвала бы все страны не разрабатывать и не размещать ядерное оружие или другое оружие массового уничтожения в космосе, запрещенное международным договором 1967 года, в который входили США и Россия, и согласиться с необходимостью проверки соблюдения.

Посол США Линда Томас-Гринфилд заявила после голосования, что по словам российского диктатор Владимир Путина, Москва не намерена размещать ядерное оружие в космосе, но вето страны показывает, что правительство может что-то скрывать.

Позже Путин заявил, что Москва не намерена размещать ядерное оружие в космосе, заявив, что страна лишь разработала космический потенциал, аналогичный американскому

Ранее мы писали, что КНДР провела учения по ядерной контратаке. Южная Корея, в свою очередь, пригрозила Северной Кореи в случае его применения.

К слову, президент Польши Андрей Дуда заявил о готовности разместить ядерное оружие в Польше.

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