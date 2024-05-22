В США считают, что "контркосмическое оружие" РФ может атаковать другие спутники
Космическое командование США (USSPACECOM) допускает, что запущенный Россией на прошлой неделе спутник является оружием, способным атаковать другие спутники на низкой околоземной орбите.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По словам представителя USSPACECOM в разговоре с журналистами, РФ "развернула это новое противокосмическое оружие на той же орбите, что и правительственный спутник США".
"Мы наблюдали номинальную активность и оцениваем, что это, вероятно, контркосмическое оружие, вероятно, способное атаковать другие спутники на низкой околоземной орбите", - сказал он.
Речь идет о развертывании на низкой околоземной орбите не менее 9 спутников, в том числе COSMOS 2576, который называют типом российского военного "инспекторского" космического корабля. Эти спутники были выведены в космос российской ракетой-носителем "Союз", стартовавшей с космодрома Плесецк 16 мая.
"Такое сочетание военных и гражданских полезных нагрузок было совершенно неожиданным", - сказал представителям СМИ аналитик Барт Хендрикс.
Как рассказал американский чиновник, знакомый с данными разведки, службы США ожидали запуска COSMOS 2576 и сообщили союзникам о своей оценке спутника перед его развертыванием в космосе.
В отчете разведслужб Штатов отмечается, что COSMOS 2576 напоминал ранее развернутые Россией противокосмические полезные нагрузки с 2019 и 2022 годов.
По состоянию на вторник COSMOS 2576 не приближался к спутнику США, но космические аналитики заметили, что он находится в том же орбитальном кольце, что и спутник Национального разведывательного управления США NRO USA 314, запущенный в апреле 2021 года.
Напомним, ранее в Пентагоне выражали обеспокоенность из-за вето Москвы на резолюцию ООН против выведения ядерного оружия в космос.
Так, в Минобороны США допускают, что РФ может сделать низкую околоземную орбиту непригодной для использования.
Добавим, ранее сообщалось, что американское издание CNN узнало детали разработки Россией ядерного космического оружия и чем это может угрожать.
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