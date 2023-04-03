В США считают нецелесообразным внезапное сокращение добычи нефти странами ОПЕК+

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Мы не считаем, что сокращения целесообразны на данный момент, учитывая неопределенность на рынке, и мы это четко дали понять", — сказал спикер совета национальной безопасности США.

Сокращение добычи нефти дополнительно на 1,16 миллиона баррелей в сутки было направлено на поддержание стабильности рынка.