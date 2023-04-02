Правительство Индии продлило ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Индийское правительство, в субботу вечером, 1 апреля, объявило о продлении ограничений на экспорт бензина и газойля. Однако как долго эти ограничения будут оставаться в силе после продления – неизвестно.

Согласно новым правилам, нефтеперерабатывающие компании страны обязались продавать 50% годового объема экспорта бензина и 30% экспорта дизельного топлива на внутреннем рынке.

При этом такое удлинение может помешать некоторым негосударственным переработчикам Индии покупать российское топливо для реэкспорта в другие страны. Это касается и европейских импортеров, прекративших закупку нефтепродуктов у России из-за ее вторжения в Украину.

Ограничения были введены в прошлом году после того, как негосударственные нефтеперерабатывающие компании Reliance Industries и Nayara Energy начали получать значительные прибыли. Они наращивали экспорт топлива вместо того, чтобы увеличивать его продажу на внутреннем рынке.