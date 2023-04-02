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Правительство Индии продлило ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива

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Индия, Воскресенье 02 апреля 2023 18:11
Правительство Индии продлило ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива Фото: правительство Индии продлило ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Власти Индии продлили ограничения, касающиеся экспорта дизельного топлива и бензина. Таким образом, Нью-Дели планирует обеспечить доступность нефтепродуктов для внутреннего рынка.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Индийское правительство, в субботу вечером, 1 апреля, объявило о продлении ограничений на экспорт бензина и газойля. Однако как долго эти ограничения будут оставаться в силе после продления – неизвестно.

Согласно новым правилам, нефтеперерабатывающие компании страны обязались продавать 50% годового объема экспорта бензина и 30% экспорта дизельного топлива на внутреннем рынке.

При этом такое удлинение может помешать некоторым негосударственным переработчикам Индии покупать российское топливо для реэкспорта в другие страны. Это касается и европейских импортеров, прекративших закупку нефтепродуктов у России из-за ее вторжения в Украину.

Ограничения были введены в прошлом году после того, как негосударственные нефтеперерабатывающие компании Reliance Industries и Nayara Energy начали получать значительные прибыли. Они наращивали экспорт топлива вместо того, чтобы увеличивать его продажу на внутреннем рынке.

Ранее РБК-Украина сообщало, что продажа российской нефти в Индию в прошлом году выросла в 22 раза. Страна стала крупнейшим импортером.

Напомним, Россия резко увеличила поставки нефти в Азию с большими скидками. В марте 2023 года отмечен рост экспорта российской нефти, прежде всего в Китай.

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