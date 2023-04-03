У США вважають недоцільним раптове скорочення видобутку нафти країнами ОПЕК+

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Ми не вважаємо, що скорочення є доцільними на даний момент, враховуючи невизначеність на ринку, і ми це чітко дали зрозуміти", — сказав речник ради національної безпеки США.

Скорочення видобутку нафти додатково на 1,16 мільйона барелів на добу було спрямоване на підтримку стабільності ринку.