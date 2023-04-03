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У США вважають недоцільним раптове скорочення видобутку нафти країнами ОПЕК+

Фото: У США відреагували на скорочення видобутку нафти краіїнами ОПЕК+ (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Адміністрація президента США Джо Байдена заявила, що скорочення країнами-членами ОПЕК+ видобутку нафти є недоцільним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми не вважаємо, що скорочення є доцільними на даний момент, враховуючи невизначеність на ринку, і ми це чітко дали зрозуміти", — сказав речник ради національної безпеки США.

Скорочення видобутку нафти додатково на 1,16 мільйона барелів на добу було спрямоване на підтримку стабільності ринку.

Раніше ми писали, країни-члени ОПЕК+ добровільно скорочують видобуток нафти.

Нагадаємо, влада Індії продовжила обмеження, які стосуються експорту дизельного палива і бензину.

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