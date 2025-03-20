США впервые ввели санкции против Китая за иранскую нефть

Санкции были введены против китайского нефтеперерабатывающего завода Shandong Shouguang Luqing Petrochemical, который закупал иранскую нефть, нарушая международные ограничения.

Стоит отметить, что это первый случай, когда Штаты "наказали" Китай за сотрудничество с Тегераном в сфере энергетики.

Минфин США отмечает, что китайское предприятие приобрело миллионы баррелей нефти на около 500 миллионов долларов. Поставки осуществляли суда теневого флота, некоторые из которых уже находятся под санкциями за связи с хуситами.

Отмечается, что эта нефть связана с иранскими военными структурами, в частности Корпусом стражей исламской революции. Под санкции попал и генеральный директор компании.

Интересно и то, что новые ограничения могут повлиять не только на иранские поставки, но и на российскую нефть. Ведь провинция Шаньдун, где находится Shandong Shouguang Luqing Petrochemical, является центром нефтепереработки для частных китайских компаний, которые ранее закупали российскую нефть.

Пока не известно, покупала ли китайская компания российскую нефть в последнее время.

Также под новые санкции США попали восемь судов теневого флота и четыре компании-владельцы, зарегистрированные в Гонконге, Либерии и Китае. Судна ходили под флагами Панамы, Сан-Марино, Барбадоса и Коморских островов.

Вашингтон продолжает давление на Иран, пытаясь ограничить его нефтяные доходы и заставить отказаться от ядерной программы.

Санкции против Ирана

Стоит напомнить, что в начале февраля президент США Дональд Трамп подписал меморандум о "максимальном давлении" на Иран. Интересно и то, что еще до своей инаугурации президент Трамп заявлял, что планирует усиливать санкции против Ирана.