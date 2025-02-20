Трамп считает, что у России есть "козыри" в переговорах по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия имеет "козыри" в переговорах по войне в Украине. Поскольку Москва "захватила большую территорию".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Трампа, которого цитирует BBC.

Соответствующее заявление президент США сделал, летя обратно в Вашингтон после выступления на инвестиционной встрече во Флориде.

"Я думаю, что россияне хотят, чтобы война закончилась, я действительно так думаю. Я думаю, что у них немного есть козыри, потому что они захватили большую территорию. У них есть козыри", - сказал Трамп.

На вопрос, верит ли он, что Россия хочет мира, Трамп ответил: "Да".

Издание отмечает, что Трамп сделал это заявление после возмущения словами президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что американский лидер "живет в дезинформационном пространстве", которым управляет Москва.

Трамп обвинил Зеленского в отказе проводить выборы и усомнился в доверии украинцев к нему.