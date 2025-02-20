Трамп считает, что у России есть "козыри" в переговорах по Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия имеет "козыри" в переговорах по войне в Украине. Поскольку Москва "захватила большую территорию".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Трампа, которого цитирует BBC.
Соответствующее заявление президент США сделал, летя обратно в Вашингтон после выступления на инвестиционной встрече во Флориде.
"Я думаю, что россияне хотят, чтобы война закончилась, я действительно так думаю. Я думаю, что у них немного есть козыри, потому что они захватили большую территорию. У них есть козыри", - сказал Трамп.
На вопрос, верит ли он, что Россия хочет мира, Трамп ответил: "Да".
Издание отмечает, что Трамп сделал это заявление после возмущения словами президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что американский лидер "живет в дезинформационном пространстве", которым управляет Москва.
Трамп обвинил Зеленского в отказе проводить выборы и усомнился в доверии украинцев к нему.
Конфликт Трампа и Зеленского
Напомним, после переговоров представителей США и России в Саудовской Аравии американский президент Дональд Трамп заявил, что уровень доверия украинцев к Владимиру Зеленскому якобы составляет лишь 4%.
Зеленский отметил, что такая информация идет от России, а также раскритиковал Трампа за повторение российской дезинформации. Стоит добавить, что, по данным внутренних украинских опросов, рейтинг доверия к президенту составляет более 50%.
Президент США, отвечая на критику Зеленского, назвал его "диктатором без выборов".
При этом европейские лидеры выразили поддержку Зеленскому на фоне заявлений Трампа.
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