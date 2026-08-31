США впервые за месяц нанесли удар по военным объектам Ирана

Военные США нанесли удар по иранскому острову Ларак, где, по данным официального лица, иранские силы готовились запускать ракеты с минами в Ормузский пролив. Это первый удар США по Ирану за месяц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Что именно поразили

Американские силы атаковали две иранские пусковые установки на острове - об этом сообщил представитель Центрального командования США капитан Тим Гокинс. По данным полуофициального иранского агентства Fars News, местные жители сообщали о взрыве вблизи острова Ларак в воскресенье.

Почему именно сейчас

Остров Ларак расположен вблизи стратегического Ормузского пролива - ключевого мирового судоходного маршрута, остающегося в центре регионального напряжения и дипломатических усилий.

На прошлой неделе Центральное командование США завершило разминирование международных судоходных маршрутов в проливе. Во вторник президент Трамп заявил, что Иран предупрежден: любое судно или лодка, которая будет устанавливать новые мины, будут немедленно и систематически уничтожены.

По словам американского чиновника, силы США внимательно следят за районом и готовы защищать свободный поток торговли из-за этой важной водной артерии.

Реакция Ирана

Корпус стражей исламской революции Ирана в воскресенье пообещал ответ, обвинив "американо-сионистского врага" в атаке на остров Ларак, в результате которой, по их словам, пострадали иранские военные и гражданские.

Спикер КСИР в заявлении государственного вещателя IRIB назвал действие администрации Трампа "стратегической и смертельной ошибкой".