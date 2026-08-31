США вперше за місяць завдали удару по військових об'єктах Ірану

Військові США завдали удару по іранському острову Ларак, де, за даними офіційної особи, іранські сили готувалися запускати ракети з мінами в Ормузьку протоку. Це перший удар США по Ірану за понад місяць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Що саме вразили

Американські сили атакували дві іранські пускові установки на острові - про це повідомив речник Центрального командування США капітан Тім Гокінс. За даними напівофіційного іранського агентства Fars News, місцеві жителі повідомляли про вибух неподалік острова Ларак у неділю.

Чому саме зараз

Острів Ларак розташований поблизу стратегічної Ормузької протоки — ключового світового судноплавного маршруту, який залишається в центрі регіональної напруги та дипломатичних зусиль.

Минулого тижня Центральне командування США завершило розмінування міжнародних судноплавних маршрутів у протоці. У вівторок президент Трамп заявив, що Іран попереджено: будь-яке судно чи човен, який встановлюватиме нові міни, буде негайно й систематично знищено.

За словами американського чиновника, сили США уважно стежать за районом і готові захищати вільний потік торгівлі через цю важливу водну артерію.

Реакція Ірану

Корпус вартових ісламської революції Ірану у неділю пообіцяв відповідь, звинувативши "американсько-сіоністського ворога" в атаці на острів Ларак, унаслідок якої, за їхніми словами, постраждали іранські військові та цивільні.

Речник КВІР у заяві державного мовника IRIB назвав дію адміністрації Трампа "стратегічною і смертельною помилкою".