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США вперше за місяць завдали удару по військових об'єктах Ірану

02:43 31.08.2026 Пн
2 хв
Причиною стала підготовка Ірану до встановлення нових мін у протоці
aimg Катерина Коваль
США вперше за місяць завдали удару по військових об'єктах Ірану Ілюстративне фото: напруга навколо Ормузької протоки зростає знову (Getty Images)
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Військові США завдали удару по іранському острову Ларак, де, за даними офіційної особи, іранські сили готувалися запускати ракети з мінами в Ормузьку протоку. Це перший удар США по Ірану за понад місяць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Що саме вразили

Американські сили атакували дві іранські пускові установки на острові - про це повідомив речник Центрального командування США капітан Тім Гокінс. За даними напівофіційного іранського агентства Fars News, місцеві жителі повідомляли про вибух неподалік острова Ларак у неділю.

Чому саме зараз

Острів Ларак розташований поблизу стратегічної Ормузької протоки — ключового світового судноплавного маршруту, який залишається в центрі регіональної напруги та дипломатичних зусиль.

Минулого тижня Центральне командування США завершило розмінування міжнародних судноплавних маршрутів у протоці. У вівторок президент Трамп заявив, що Іран попереджено: будь-яке судно чи човен, який встановлюватиме нові міни, буде негайно й систематично знищено.

За словами американського чиновника, сили США уважно стежать за районом і готові захищати вільний потік торгівлі через цю важливу водну артерію.

Реакція Ірану

Корпус вартових ісламської революції Ірану у неділю пообіцяв відповідь, звинувативши "американсько-сіоністського ворога" в атаці на острів Ларак, унаслідок якої, за їхніми словами, постраждали іранські військові та цивільні.

Речник КВІР у заяві державного мовника IRIB назвав дію адміністрації Трампа "стратегічною і смертельною помилкою".

Ситуація навколо Ормузької протоки залишається напруженою на кількох фронтах одночасно. За даними Bloomberg, світ ігнорує нові погрози США і продовжує торгувати з Іраном - спроба Вашингтона влаштувати "економічний наступ" виявилася малоефективною через позицію Китаю та небажання союзників розривати торговельні зв'язки.

Тим часом Катар веде перемовини з Іраном щодо деблокади Ормузу - Тегеран погодився скласти перелік умов для відновлення нормального руху суден.

Утім, за даними того ж Bloomberg, Ормузька протока, ймовірно, все ще залишається замінованою попри заяви Трампа про її повне очищення.

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Сполучені Штати Америки Іран Ормузька протока
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