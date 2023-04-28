ua ru
Пт, 28 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

На Аляске разбились два военных вертолета США: есть погибшие

Новина українською →
Аляска, Пятница 28 апреля 2023 10:12
На Аляске разбились два военных вертолета США: есть погибшие Фото: на Аляске разбились два вертолета армии США
Автор: Наталья Юрченко

На Аляске 27 апреля столкнулись и разбились два вертолета армии США. В результате авиакатастрофы три человека погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Инцидент произошел вблизи города Хили. Два вертолета AH-64 Apache дислоцировались на базе Форт-Уэйнрайта в районе города Фэйрбенкс.

Вертолеты выполняли тренировочный полет, во время которого столкнулись в небе. По предварительной информации, на борту каждого вертолета было по два человека.

Американские военные сообщают, что в результате столкновения двое солдат погибли на месте, еще один скончался по дороге в больницу. Четвертый военный госпитализирован.

Напомним, в конце марта в американском штате Кентукки в воздухе столкнулись два военных вертолета.

Также недавно в Волгоградской области РФ упал вертолет санавиации, пилот погиб.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Аляска Авиакатастрофа
NEWS
Воины ССО показали уличные бои в Бахмуте (видео)
Воины ССО показали уличные бои в Бахмуте (видео)
DAILY
Алексей Резников: Когда придет время разговоров о мире, диктовать будет Украина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Алексей Резников: Когда придет время разговоров о мире, диктовать будет Украина