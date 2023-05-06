В Южной Корее разбился истребитель F-16 армии США

В Южной Корее разбился американский истребитель F-16. Инцидент произошел, когда самолет совершал тренировочный полет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Самолет принадлежал армии США, базирующейся на авиабазе Осан. Американский истребитель выполнял тренировочный полет утром 6 мая, однако разбился в сельскохозяйственной зоне вблизи авиабазы.

An American F-16 fighter jet crashed today during training поблизости от большой американской муниципальной основы в Южной Кореи, США армии announced.

Район crashed в областной области близ Osan Air Base, CNN reports. Пилот действовал безопасно и был транспортирован в близлежащее медицинское… pic.twitter.com/lws — Spriter (@Spriter99880) May 6, 2023

Пилот успешно катапультировался и был госпитализирован. По предварительным данным, никто из гражданских не пострадал. На месте падения самолета возник пожар.

Причины аварии пока неизвестны. Военные начали расследование.

Напомним, 27 апреля на Аляске столкнулись два вертолета армии США. В результате инцидента трое военных погибли.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.