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У штаті Юта при стрільбі загинули чотири людини

Новини » Надзвичайні події     18.01.2020 - 08:45
У штаті Юта при стрільбі загинули чотири людини
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Ще одна людина отримала поранення і була госпіталізована

У місті Грантсвілл штату Юта (США) в результаті стрілянини загинули чотири людини, ще одна отримала поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN і NBC News.

Повідомляється, що стрілянина сталася вічному, 17 січня, на перетині вулиць Main Street і 130 South. За даними місцевої поліції, потерпілий був госпіталізований, ймовірний стрілок був затриманий і зараз знаходиться під вартою.

Зараз обставини стрілянини невідомі, загрози для місцевого населення немає.

"Ми стурбовані жахливими новинами, які прийшли сьогодні ввечері з Грантсвілла. Ми оплакуємо загибель невинних людей", - написав губернатор Юти Гері Герберт в своєму Twitter, зазначивши, що департамент громадської безпеки штату і державна криміналістична лабораторія надають місцевим органам допомогу в розслідуванні.

Нагадаємо, в Чикаго відбулася стрілянина в барбершопі, в результаті якої постраждали п'ятеро людей, включаючи трьох неповнолітніх. Двоє нападників зайшли в барбершоп, озирнулися і вийшли, після чого вистрілили в відвідувачів перукарні через вуличну вітрину. Серед поранених троє підлітків у віці від 11 до 17 років, а також двоє дорослих у віці 30 і 40 років. Уточнюється, що всіх постраждалих госпіталізували.

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