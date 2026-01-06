США не воюют с Венесуэлой: Трамп сказал, против кого действует Вашингтон

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не находятся в состоянии войны с Венесуелой. При этом он не исключает повторного вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для NBC News .

"Нет, это не так", - сказал президент США.

Трамп пояснил, что действия США направлены против личностей, которые торгуют наркотиками, п также вывозят ряд своих персон в Соединенные Штаты.

"Мы воюем с теми, кто торгует наркотиками. Мы воюем с теми, кто выпускает своих заключенных из тюрем в нашу страну, и своих наркоманов, и своих пациентов их психиатрических лечебниц в нашу страну", - заявил глава Белого дома.

Также он сообщил, что вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес, которые ныне исполняет обязанности президента - сейчас сотрудничает с чиновниками США. Но Трамп добавил, что до свержения Мадуро никакой связи между ней и американской стороной не было.

Лидер США отказался сообщить, говорил ли он уже с Родригес, но сказал, что госсекретарь США Марко Рубио "свободно говорит м ней по-испански" и что их "отношения очень крепкие".

В то же время президент намекнул, что США могут начать второе военное вторжение в Венесуелу, если Родригес прекратит сотрудничество с американскими официальными лицами. При этом отметил, что не считает это необходимым.

Кроме того, Трамп признался, что изначально и ожидал повторной отправки американских войск.

"Мы готовы это сделать... На самом деле, мы и предполагали это сделать", - резюмировал он.