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В Іраку страчують 11 громадян Франції

Новини » Надзвичайні події    03.06.2019 - 19:57
В Іраку страчують 11 громадян Франції
Фото: бойовики ІГ (twitter.com/are_eb)

Засуджені зможуть оскаржити вирок протягом 30 днів

В Іраку суд засудив до смертної кари 11 громадян Франції, яких підозрюють у зв'язках з терористичною організацією "Ісламська держава" (ИГИЛ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Як повідомляється, суд Багдада виніс смертний вирок останнім двом французам з 11, переведених в Ірак з Сирії. Засуджені зможуть оскаржити вирок протягом 30 днів.

Зазначимо, з початку минулого року в Іраку засудили понад 500 підозрюваних іноземних членів ИГИЛ. Багатьох засудили до довічного ув'язнення, ряд бойовиків чекають смертної кари. При цьому жоден з іноземних членів ИГИЛ ще не був страчений.

Відповідно до законодавства Іраку, смертна кара, яка здійснюється шляхом повішення, загрожує всім, хто приєднався "терористичної угруповання".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 26 травня суд у Багдаді засудив трьох громадян Франції до смертної кари визнавши їх винними у приєднанні до терористичної організації "Ісламська держава". Вони були засуджені до страти після того, як було доведено їх участь у ИГИЛ.

Крім того, у Нігерії бойовики ИГИЛ вбили понад 25 солдатів. Бойовики відкрили вогонь, коли солдати супроводжували групи евакуйованих із села в штаті Борно, вони влаштували засідку і оточили транспортні засоби як солдатів, так і цивільних осіб і відкрили по них вогонь. Цей напад є другим за останній час.

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