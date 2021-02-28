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У США В результаті вибуху постраждали троє поліцейських

Новость на русском → Уічіто, Неділя 28 лютого 2021 12:04
У США В результаті вибуху постраждали троє поліцейських Фото: поліцейська стрічка (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

В американському місті Уічіто штату Канзас прогримів вибух у порожньому будинку при перевірці приміщення. В результаті інциденту постраждали троє поліцейських.

Про це повідомляє місцеве управління поліції Twitter

"Стражі порядку були направлені для перевірки нежитлового будинку в цьому районі. Троє службовців отримали поранення в результаті можливого вибуху невідомого пристрою, коли увійшли в будівлю", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронців госпіталізували. Двох офіцерів доставили з легкими травмами та одного - у важкому, але стабільному стані.

Пізніше одного з потерпілих був виписаний з лікарні.

Правоохоронні органи з'ясовують обставини події, до розслідування були залучені працівники вибухотехнічного загону і агенти Бюро з контролю за оборотом алкоголю, тютюну, вогнепальної зброї і вибухових речовин США.

Нагадаємо, раніше у Флориді агенти ФБР хотіли провести обшук в одному з будинків у місті Санрайз в рамках розслідування справи про дитячої порнографії. Підозрюваний по справі відкрив вогонь по агентах ФБР, в результаті чого двоє загинули і ще кілька отримали поранення.

Крім того, у місті Хай-Пойнт, штату Північна Кароліна, чоловік відкрив стрілянину по правоохоронців, які патрулювали вулицю. В результаті події постраждали троє поліцейських.

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