У США В результаті вибуху постраждали троє поліцейських

В американському місті Уічіто штату Канзас прогримів вибух у порожньому будинку при перевірці приміщення. В результаті інциденту постраждали троє поліцейських.

Про це повідомляє місцеве управління поліції Twitter

"Стражі порядку були направлені для перевірки нежитлового будинку в цьому районі. Троє службовців отримали поранення в результаті можливого вибуху невідомого пристрою, коли увійшли в будівлю", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронців госпіталізували. Двох офіцерів доставили з легкими травмами та одного - у важкому, але стабільному стані.

Пізніше одного з потерпілих був виписаний з лікарні.

Правоохоронні органи з'ясовують обставини події, до розслідування були залучені працівники вибухотехнічного загону і агенти Бюро з контролю за оборотом алкоголю, тютюну, вогнепальної зброї і вибухових речовин США.