США внесли два російських судна в списки порушників санкцій

Міністерство фінансів США внесло російські судна "Тантал" і "Витязь" в списки порушників режиму санкції відносно Північної Кореї. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Управління з контролю за іноземними активами (OFAC).

Як повідомляється, ці судна допомагали КНДР уникати санкцій США.

"Ця програма не є санкційним списком", - йдеться в коментарі OFAC до переліку суден, де фігурують у тому числі "Витязь" і "Тантал".

Нагадаємо, радник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявив, що Сполучені Штати будуть шукати способи, щоб наростити санкції, якщо північнокорейська влада не відмовиться від своєї ядерної програми.

РБК-Україна писало, що на саміті в Ханої президент США Дональд Трамп відмовив лідеру Північної Кореї Кім Чен Ину у повному скасуванні санкцій. Він також уточнив, що лідер КНДР запропонував провести денуклеаризацію в певних районах країни.

Раніше повідомлялося, що США і КНДР не досягли угоди про денуклеаризації Корейського півострова. За словами прес-секретаря Білого дому Сари Сандерс, сторони розраховують продовжити діалог в майбутньому.