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США звинуватили Китай у бойкоті відомих брендів через уйгурів

Новость на русском → Вашингтон, Субота 27 березня 2021 04:10
США звинуватили Китай у бойкоті відомих брендів через уйгурів Фото: прапор Китаю (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Пекін на державному рівні бойкотує іноземні компанії, які відмовилися використовувати бавовну з Синьцзяні. Вона вирощується уйгурами в трудових таборах.

Про це заявила заступник прес-секретаря Держдепартаменту Джаліна Портер на брифінгу, пише Bloomberg.

За словами Портер, в китайських соціальних мережах йде спрямована інформаційна кампанія, курована владою. Її мета - бойкот іноземних фірм, які не хочуть закуповувати бавовну. Вони вважають, що продукція з цієї автономії вироблена з використанням рабської праці.

"Це рівносильно корпоративному і споживчому бойкоту", - заявила представник Держдепартаменту.

Користувачі китайських соцмереж закликають відмовлятися від брендів одягу H&M, Nike та Adidas, які перестали закуповувати синьцзянську бавовну для своїх виробництв. У Пекіні заявили, що такі рішення, в першу чергу, обернуться втратами для самих компаній.

Нагадаємо, Євросоюз ввів санкції проти Китаю, Росії та Північної Кореї за порушення прав людини. У списку санкцій виявилися китайські чиновники і "охоронець Кадирова".

За даними ЗМІ і правозахисних організацій, до липня мимовільну працю уйгурів використовувався при виробництві одягу від Adidas, Lacoste, H&M, Calvin Klein та інших світових компаній.

У вересні Австралійський інститут стратегічної політики (ASPI), посилаючись на дані супутникових знімків, повідомив про розширення мережі таборів для уйгурів в Синцзян-Уйгурському автономному районі.

Раніше Міністерство торгівлі США внесло 28 китайських організацій в санкційний список через порушення прав мусульманської меншини.

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