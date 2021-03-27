США звинуватили Китай у бойкоті відомих брендів через уйгурів
Пекін на державному рівні бойкотує іноземні компанії, які відмовилися використовувати бавовну з Синьцзяні. Вона вирощується уйгурами в трудових таборах.
Про це заявила заступник прес-секретаря Держдепартаменту Джаліна Портер на брифінгу, пише Bloomberg.
За словами Портер, в китайських соціальних мережах йде спрямована інформаційна кампанія, курована владою. Її мета - бойкот іноземних фірм, які не хочуть закуповувати бавовну. Вони вважають, що продукція з цієї автономії вироблена з використанням рабської праці.
"Це рівносильно корпоративному і споживчому бойкоту", - заявила представник Держдепартаменту.
Користувачі китайських соцмереж закликають відмовлятися від брендів одягу H&M, Nike та Adidas, які перестали закуповувати синьцзянську бавовну для своїх виробництв. У Пекіні заявили, що такі рішення, в першу чергу, обернуться втратами для самих компаній.
Нагадаємо, Євросоюз ввів санкції проти Китаю, Росії та Північної Кореї за порушення прав людини. У списку санкцій виявилися китайські чиновники і "охоронець Кадирова".
За даними ЗМІ і правозахисних організацій, до липня мимовільну працю уйгурів використовувався при виробництві одягу від Adidas, Lacoste, H&M, Calvin Klein та інших світових компаній.
У вересні Австралійський інститут стратегічної політики (ASPI), посилаючись на дані супутникових знімків, повідомив про розширення мережі таборів для уйгурів в Синцзян-Уйгурському автономному районі.
Раніше Міністерство торгівлі США внесло 28 китайських організацій в санкційний список через порушення прав мусульманської меншини.